30 Jahre stand er einfach da: der Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich. Denn am Netz war der Reaktor gerade einmal 13 Monate. Am Freitag werden nun die Reste des Kühlturms zum Einsturz gebracht.

Noch sind die Mauern des legendären Kühlturms von Mülheim-Kärlich gut zu erkennen. Am Freitagabend wird der Orientierungspunkt der Region weitgehend verschwunden sein. Denn an diesem Tag geht Phase 2 des Rückbaus über die Bühne - mit einem kontrollierten Einsturz.

Ablauf des Einsturzes

Bereits in den vergangenen Wochen wurden mehrere große Schlitze in die Außenwand des Turms gebohrt, damit die Mauern später in sich zusammensacken. Die Schlitze befinden sich oberhalb der insgesamt 80 Streben, die den Koloss derzeit noch tragen.

Die Vorarbeiten für den kontrollierten Einsturz sind gemacht - so genannte Reißverschlüsse wurden in die Mauer gebohrt. SWR Jessica Schwandt

Zwölf dieser Streben werden am Freitagmittag durchtrennt werden. Laut Betreiber RWE genügt das, um den Turm einstürzen zu lassen. Die Arbeiten beginnen gegen 12 Uhr.

Der Betreiber RWE geht davon aus, dass der Turm zwischen 14 und 16 Uhr in sich zusammenfallen wird - und zwar möglichst mittig. Um die Arbeiten genau im Blick zu behalten, wurde jüngst ein spezielles Überwachungssystem angebracht.

Das Gelände rundherum wird bis Freitag großzügig gewässert, um den anfallenden Staub aufzufangen. Immerhin werden am Ende des Tages rund 15.000 Tonnen Material zu Boden gefallen sein.

Die Hälfte des Turms ist bereits weg

Über ein Jahr lang hatte zuvor ein Spezialbagger den ehemals 162 Meter hohen Kühlturm Schritt für Schritt abgetragen. Mehr als die Hälfte hat er geschafft, knappe 80 Meter blieben jedoch stehen. Die Neigung am unteren Teil des Turms sowie die Wandstärke machten ein weiteres Abtragen unmöglich.

Sperrungen am Freitag

Große Verkehrsbehinderungen soll es nicht geben. Gesperrt wird lediglich die Rheinuferstraße K44 ab Weißenthurm - ab 10 Uhr am Freitag. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Hafenstraße soll offenbleiben. Die Sperrung endet vor Urmitz an der Abzweigung Rheinau.



Auch der parallel verlaufende Fahrradweg wird für die Zeit des Abrisses gesperrt werden. Der Bahnverkehr ist nicht eingeschränkt.

Ende eines Kapitels deutscher Industriegeschichte

Der Einsturz ist das spektakuläre Finale mehrjähriger Abrissarbeiten und das Ende eines jahrzehntelangen Kapitels deutscher Industriegeschichte. Im August 1987 ans Netz gegangen, wurde das Kraftwerk bereits im September 1988 wieder abgeschaltet. Grund waren fehlende Genehmigungen. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. 2001 reichte der Betreiber RWE den Antrag zur Stilllegung ein.

