Fans des Regisseurs Edgar Reitz können sich seine Filme künftig in einem eigenen Kino in seiner Geburtsstadt Morbach im Hunsrück anschauen. Das neue «Kino Heimat» werde am 11. Januar bei einer Feier mit dem Filmemacher eröffnet, teilte der Betreiber mit. Mit 30 Plätzen auf knapp 40 Quadratmetern sei es das kleinste Kino in Rheinland-Pfalz. Edgar Reitz wurde mit seiner Trilogie «Heimat» weltbekannt. Das Mammutwerk von insgesamt 54 Stunden Länge erzählt deutsche Geschichte in der Provinz am Beispiel einer Familie im Hunsrück.