Das Amtsgericht Montabaur hat am Montag das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Katharina Kasper ViaSalus GmbH mit Sitz in Dernbach aufgehoben. Die Gläubiger hatten dem Insolvenzplan zugestimmt. Geplant ist, dass das katholische Gesundheitsunternehmen „"Alexianer" zehn Prozent von ViaSalus übernimmt und die Schulden vollständig zurückzahlt. Via Salus betreibt in Rheinland-Pfalz die beiden Krankenhäuser in Dernbach und Zell, außerdem nach eigenen Angaben auch Seniorenzentren und Einrichtungen zur ambulanten Pflege. Das Unternehmen war Anfang des Jahres in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste Insolvenz anmelden.