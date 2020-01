per Mail teilen

Die Polizei hat am frühen Morgen auf der B49 bei Montabaur einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der an seinem Auto trotz Dunkelheit nur das Tagfahrlicht eingeschaltet hatte. Der Fahrer fuhr außerdem in Schlangenlinien. Als die Polizei den Wagen stoppte, stellte bei einem Alkoholtest heraus, dass der Fahrer mit rund 1,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Die Fahrt war damit für den 37jährigen zu Ende. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.