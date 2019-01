per Mail teilen

Die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Siegburg über Montabaur ist derzeit wegen des Sturms gesperrt. Nach Angaben eines Bahnsprechers droht in der Nähe von Siegburg ein Baum auf die Gleise zu fallen. Man hoffe, dass der Baum schnell gefällt und die Strecke wieder frei gegeben werden kann. Der ICE werde so lange über Nahverkehrsgleise umgeleitet, was zu einigen Verzögerungen führt.