Der Neuwieder Kommunalpolitiker Manfred Kirsch hat einen Drohbrief erhalten. Darin wird ihm ein ähnliches Schicksal wie dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke angedroht.

Manfred Kirsch sitzt auf dem Sofa in seiner kleinen Mietwohnung in Neuwied und hält eine Kopie des Schreibens in der Hand, in dem ihm mit dem Tod gedroht wird. Der 64-jährige Rentner erhielt den Brief per Post, adressiert war er an "den Volksschmarotzer Kirsch".

"Ich bin sehr schockiert, dass es in der Bundesrepublik wieder möglich ist, andere Menschen wegen ihrer Meinung in dieser Form zu bedrängen." Manfred Kirsch aus Neuwied

Zielscheibe von Rechtsextremen?

Zuerst hatte die Rhein-Zeitung in Koblenz über den Drohbrief an den Neuwieder Kommunalpolitiker berichtet. Beigelegt war ein Zeitungsartikel über den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Er hatte sich öffentlich gegen rechte Hetze ausgesprochen. Unter der Kopie des Zeitungsartikels steht handschriftlich unter anderem: "Nimm dich mit deiner Hetze gegen die AfD zurück. Noch stehst du nur auf den hinteren Plätzen."

Diesen Brief erhielt der Neuwieder SPD-Mann am 18. Juni. SWR

Auch Manfred Kirsch engagiert sich gegen Rechts. Er ist Mitglied der SPD und bei Amnesty International. So wurde er zur Zielscheibe, vermutet er. Er erinnert sich noch gut daran, was ihm durch den Kopf ging, als er die Morddrohung in den Händen hielt.

"Die Politik ist gefordert, endlich konsequent gegen Rechts vorzugehen." Manfred Kirsch

Den Drohbrief hat Kirsch bereits am 18. Juni erhalten, gut zwei Wochen nach dem Mord an Walter Lübcke. Die Kriminalinspektion in Koblenz ermittelt seitdem. Noch ist aber nicht bekannt, wer hinter dem Drohbrief an den Neuwieder Kommunalpolitiker steckt. Momentan wird geprüft, ob er von einem Mitglied der rechten Szene stammt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Drohschreibens. SWR

AfD distanziert sich von Drohbrief

Der AfD-Landtagsabgeordnete Jan Bollinger distanzierte sich auf Anfrage des SWR von dem Drohschreiben. Bollinger ist Kreisvorsitzender der AfD in Neuwied. Er bezeichnete die Morddrohung in seiner Stellungnahmen als "verwerflich". Bollinger schreibt, er könne sich nicht vorstellen, dass ein Mitglied der AfD so handeln könne. Und vermutet, dass möglicherweise politische Gegner dahinter stecken könnten.