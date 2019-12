Das hätte schlimmer ausgehen können: An einer Tankstelle in Mendig hat ein gasbetriebenes Auto gebrannt. Auch dank der schnellen Reaktion der Mitarbeiter passierte nicht mehr.

Nach Angaben der Polizei stand der gasbetriebene Kastenwagen am Montagmorgen direkt an einer Zapfsäule der an der Auffahrt zur A61 gelegenen Tankstelle in Mendig (Kreis Mayen-Koblenz), als ein Feuer ausbrach. Die Flammen griffen aber nicht auf die Zapfsäule über. Die Betreiber der Tankstelle reagierten laut Polizei sofort und drückten den Not-Aus-Schalter für die gesamte Anlage. Nur 20 Minuten nach der Alarmierung hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Wagen nicht beim Zapfvorgang selbst in Brand. Stattdessen habe ein technischer Defekt im Motorbereich des Fahrzeugs das Feuer ausgelöst. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.