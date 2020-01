per Mail teilen

Die Zahl des Bundes der Strafvollzugsbediensteten ist alarmierend: Mehr als 50.000 Überstunden sollen die rund 260 Mitarbeiter im Gefängnis in Diez gemacht haben.

Im Gefängnis in Diez machen die Mitarbeiter nach Angaben des Bundes der Strafvollzugsbediensteten immer mehr Überstunden. 2014 waren auf den Überstundenkonten knapp 27.000 Überstunden – im vergangenen Jahr laut Gewerkschaft etwa doppelt so viele. Um diese abzubauen, müsste jeder der mehr als 260 Justizbeamten in der JVA Diez fünf Wochen frei nehmen.

Markus Stahl Gewerkschaft Justizvollzugsanstalt in Diez

Die Gewerkschaft fordert, dass der Job wieder attraktiver wird. Das sei das eigentliche Problem: Rein theoretisch gibt es genügend Stellen, die auch im Haushalt so vorgesehen sind, es gibt jedoch keine Bewerber.

Führt Personalmangel zu einem Sicherheitsproblem im Knast?

Sollte sich nichts am hohen Stand der Überstunden ändern, befürchtet die Gewerkschaft negative Auswirkungen auf die Sicherheit und die Betreuung der Gefangenen. Bei ausgelaugtem und müdem Personal könne es eher zu gefährlichen Situation kommen, als bei frischen und ausgeruhten Kollegen. Es gab vor einiger Zeit den Fall, dass ein Gefangener im Besucherraum eine Frau angegriffen hat. Das hätte nach Gewerkschaftsangaben möglicherweise verhindert werden können, wenn die Personalausstattung besser wäre.

Außerdem könnten auch manche Dienste innerhalb der JVA nicht mehr belegt werden, weil Personal fehlt, zum Beispiel können die Werkstätten im Gefängnis nicht mehr so häufig öffnen. Das bedeutet für die Gefangenen, dass sie nicht mehr arbeiten können, sondern statt dessen in der Zelle bleiben müssen. Das schlage sich auf die Stimmung im Gefängnis nieder und bedeute, dass mehr Aggressionen entstehen.

Außerdem gehen nach Angaben der Gewerkschaft die zahlreichen Überstunden auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Sie seien inzwischen vollkommen ausgelaugt.