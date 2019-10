per Mail teilen

In Mayen ist der traditionelle Lukasmarkt eröffnet worden. Die Veranstalter erwarten beim größten Volksfest wieder bis zu 250.000 Besucher. Rund 150 Schausteller und 200 Krammarkthändler sind zum diesjährigen Lukasmarkt angereist. Das Riesenrad, das nur alle zwei Jahr aufgestellt wird, ist dieses Mal wieder dabei und es gibt einen 75 Meter hohen Aussichtsturm, der langsam rauf und runter fährt.

Das Ponyreiten wird in diesem Jahr durch ein 90 Jahre altes Holzpferde-Karussell ersetzt. Nach Angaben des Marktmeisters hat das aber organisatorische Gründe und ist keine Reaktion auf den alljährlichen Protest von Tierschützern.

Am Dienstag wird es den traditionellen Pferdemarkt mit Unterhaltungsprogramm und Pferdeverkauf geben und am Mittwoch ist Schafmarkt. Der Lukasmarkt endet am Sonntag, den 20. Oktober, mit einem großen Feuerwerk.