Ein zehn Jahre alter Junge ist beim Spielen etwa zehn Meter tief aus dem Fenster einer Jugendherberge in Mayen gefallen. Laut Polizei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Schülers sei stabil. Das Kind war den Angaben zufolge am Mittwochabend beim Blindekuh-Spielen mit Klassenkameraden auf eine Fensterbank im zweiten Stock der Herberge geklettert. Dort verlor der Junge das Gleichgewicht und stürzte aus dem geöffneten Fenster. Er habe die Augen selbst zwar nicht verbunden gehabt, aber im Spiel ausweichen wollen, sagte ein Polizeisprecher.