Ein Paar aus Mayen gehörte nach SWR-Recherchen zu einer rechtsextremen Ku-Klux-Klan-Gruppe in Deutschland. Der Mann soll dabei sogar eine maßgebliche Rolle gespielt haben.

Dem Mann aus Mayen und 16 weiteren Beschuldigten wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Polizei hatte vergangene Woche bei bundesweiten Razzien gegen die Gruppierung mehr als 100 Waffen sichergestellt, vor allem Messer und Schwerter.

Rechtsextreme Posts im Internet

In einem Gespräch mit SWR-Reportern gab der Mann aus Mayen zu, dieser Vereinigung angehört zu haben. Die Gruppe bezeichnete sich als "nationalsozialistische Ritter des Ku-Klux-Klans" und zeigte in den sozialen Medien offen ihre rechtsextreme Gesinnung. Auch das Paar aus Mayen postete nach SWR-Recherchen rechtsradikale Inhalte, Gewaltfantasien und rechtsextreme Verschwörungstheorien.

Nach Angaben des Beschuldigten aus Mayen habe sich die Gruppe nach der Razzia aufgelöst. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts gehen jedoch weiter.

Immer wieder deutsche Ableger des Ku-Klux-Klans

In Deutschland tauchen immer wieder Gruppen auf, die sich als Ku-Klux-Klan bezeichnen und sich in der Regel auf den Klan berufen, der in seiner ursprünglichen Form 1865 in den USA gegründet worden war. Der rassistische Ku-Klux-Klan verbreitete dort mit nächtlichen Überfällen in weißen Kutten und brennenden Kreuzen Angst und Schrecken.