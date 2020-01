Zwei Jugendliche sind in Mayen Opfer von falschen Polizisten geworden. Laut Polizei waren die beiden 17-Jährigen am Sonntag auf Motorrollern unterwegs, als hinter ihnen ein Wagen hielt. Der Beifahrer gab sich als Polizist in Zivil aus und stellte dann einen angeblichen Mangel an einem der Roller fest. Die Jugendlichen zahlten zehn Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass sie Verwarngelder nicht mehr bar annimmt, sondern nur noch über Kartenzahlung vor Ort abgerechnet.