In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr elf Lottospieler zum Millionär geworden, 51 gewannen Summen im sechsstelligen Bereich. Lotto selbst konnte seinen Umsatz steigern.

Mit 7,3 Millionen Euro kassierte ein Lottospieler aus Brohltal (Kreis Ahrweiler) im Eurojackpot die insgesamt höchste Summe in Rheinland-Pfalz. Ein Lottospieler aus Mainz gewann exakt 5,277 Millionen Euro im Spiel 77.

Lotto Rheinland-Pfalz steigerte seinen Umsatz auf rund 380 Millionen Euro und schloss das Jahr mit einem Überschuss von mehr als 340.000 Euro ab. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag bei seiner Bilanz-Pressekonferenz in Koblenz mit. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 363 Millionen Euro, der Überschuss bei 1,2 Millionen Euro.

167 Millionen Euro kamen aus Einnahmen des Klassikers "6 aus 49", 80 Millionen Euro von der europäischen Lotterie Eurojackpot.

Der Umsatz ist der Gesamtwert an Waren und Dienstleistungen, die ein Unternehmen verkauft hat - im Fall von Lotto sind das vor allem Lottoscheine. Der Überschuss ist das Geld, das übrig bleibt, wenn von den Einnahmen alle Unkosten abgezogen worden sind.

"Wir sind froh und stolz, dass wir im vergangenen Jahr nicht nur den 70. Geburtstag unseres Unternehmens feiern konnten, sondern auch unsere Umsätze deutlich gesteigert haben", erklärte der rheinland-pfälzische Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner.

Dauer 0:30 min So fing es mit Lotto in Rheinland-Pfalz an "6aus49" mit den Kreuzchen gehört zu den Lotto-Klassiker - doch wie hat es eigentlich angefangen mit dem Tippspiel in Rheinland-Pfalz?

Finanzierung gemeinnütziger Projekte

Die Hälfte der Spieleinsätze muss Lotto Rheinland-Pfalz an die Spieler ausschütten, 33 Prozent der Einnahmen gehen als Steuern und Abgaben an das Land Rheinland-Pfalz. 8 Prozent fließen in den Geschäftsbetrieb, 9 Prozent sind Vertriebsprovisionen für die insgesamt 920 Lotto-Annahmestellen im Land.

Von den Einnahmen profitiert auch der Sport. Rund drei Millionen Euro fließen in Werbeverträge mit etwa 160 Vereinen. Darunter sind alle Fußballklubs von der Bundesliga bis zu Oberliga sowie alle weiteren Clubs olympischer Sportarten in den ersten und zweiten Ligen im Land.

Über die Lotto-Stiftung wurden außerdem 515 Projekte aus dem Breitensportbereich in Höhe von 462.000 Euro gefördert. Die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH gehört zu 51 Prozent dem Land und zu 49 Prozent den drei regionalen Sportbünden Rheinland, Pfalz und Rheinhessen.

Mit einem Teil seines Geldes sponsert Lotto Rheinland-Pfalz Sportvereine. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Lotto-Panne betrifft 40.000 Spieler

Für Schlagzeilen sorgte 2018 eine Panne bei Lotto Rheinland-Pfalz. Etwa 40.000 Lotto-Spieler im Land wurden per E-Mail über einen Gewinn informiert, der aber lediglich einem technischen Fehler im Computersystem geschuldet war.

Andersherum vermutete die Frau eines tatsächlichen Lotto-Gewinners aus der Westpfalz zunächst unseriöse Werbung. Ihr Mann hatte nämlich im vergangenen Jahr eine Gewinn-Benachrichtung über 396.040 Euro aus dem Briefkasten gefischt. Der Abgleich mit den Zahlen in der Tageszeitung brachte dem Mittfünfziger Gewissheit. "Wir hängen das nicht an die große Glocke, sondern werden einen Teil des Geldes in unser Haus investieren und eine schöne Schiffsreise machen", zitiert Lotto den Gewinner.

Siebenstellige Lotto-Gewinne 2018 nach Regionen Region Gewinn Kreis Ahrweiler 7,31 Millionen Euro Rheinland 5,96 Millionen Euro Mainz 5,27 Millionen Euro Kreis Neuwied 4,67 Millionen Euro Westerwald 3,57 Millionen Euro Pfalz 2,5 Millionen Euro Koblenz 2,18 Millionen Euro Pfalz 2,17 Millionen Euro Pfalz 1,65 Millionen Euro Rheinhessen 1,3 Millionen Euro Koblenz 1 Million Euro

Einige der Lotto-Millionäre wollten ihren Wohnort nicht näher angeben.

Vorsicht vor "schwarzen Lotterien" im Netz

Lotto Rheinland-Pfalz setzt angesichts wachsender digitaler Konkurrenz stärker auf Tipper im Internet. Knapp 23 Millionen Euro an Spieleinsätzen wurden im vergangenen Jahr online generiert. Im Vorjahr waren es noch 19 Millionen.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnt unterdessen vor "schwarzen Online-Lotterien". Hierbei wetten Spielteilnehmer nur auf die Ergebnisse der staatlichen Lotterien - an der eigentlichen Lotterie selbst nehmen die Tipper also gar nicht teil. Gesellschaftliche Projekte in Rheinland-Pfalz werden damit auch nicht unterstützt. Vielen Lottospielern ist das gar nicht bewusst. Das liegt daran, dass die illegalen Anbieter die optische Aufmachung legaler Glücksspiele kopieren und teilweise sogar mit Prüfsiegeln werben.

Zu den "schwarzen Lotterien" zählen laut Verbraucherzentrale Anbieter wie Lottoland, Tipp24, Multilotto und Lottohelden.