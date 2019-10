per Mail teilen

Das hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zum Lkw-Vorfall mit neun Leichtverletzten in Limburg vergangene Woche abgegeben. Eine Sprecherin sagte, jetzt sei wieder die Polizei in Limburg zuständig. Das bedeutet, dass die Polizei wohl nicht von einer Terrortat ausgeht. Ein 32-jähriger Mann soll in der Limburger Innenstadt mit einem gestohlenen Sattelzug auf acht Autos aufgefahren sein. Der Lkw hatte die Wagen ineinander geschoben. Dabei wurden laut Polizei neun Menschen leicht verletzt, darunter auch der Fahrer des Lastwagens. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks hat der Mann aus persönlichen Motiven gehandelt.