Der Koblenzer Stadtrat hat am Freitag in seiner Sitzung den Haushaltsplanentwurf für 2020 einstimmig verabschiedet. Demnach rechnet die Stadt mit einem Überschuss von etwa 10 Millionen Euro.

Die Gründe für den unerwartet hohen Überschuss seien nicht nur hohe Gewerbesteuereinnahmen, sondern vielmehr die Zuschüsse des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich, sagte Oberbürgermeister David Langner in der Sitzung. Mit dem Geld sollen vor allem Kredite getilgt werden. Für das kommende Jahr kündigte Langner hohe Investitionen an. Alleine der Neubau der Pfaffendorfer Brücke koste mindestens 90 Millionen Euro.

Die Fraktion von Bündnis 90/die Grünen lobte in ihrer Haushaltsrede die Verkehrswende der Stadt. 2020 sollen demnach mehr Busse fahren und die Tickets günstiger werden. Die SPD kritisierte, dass die Stadt zu wenig für den sozialen Wohnungsbau tue und forderte 1.000 zusätzliche Sozialwohnungen.

Entscheidung über Standort für Wochenmarkt

Dienstags und donnerstags in der Schlossstraße, samstags auf dem Münzplatz - vom kommenden Jahr an gibt nach einem Beschluss des Stadtrates in Koblenz für den Wochenmarkt nur noch einen einzigen Standort. Bürgermeisterin Mohrs sagte, die Marktbeschicker hätten sich die Schlossstraße als alleinigen Standort gewünscht. Der Markt solle dort mehr Kunden anziehen und sich etablieren. Eine zeitliche Ausdehnung auf einen Abendmarkt wird es nicht geben.

Der Wochenmarkt auf der Koblenzer Schlossstraße am Dienstagvormittag ist häufig nicht sehr gut besucht. Wirklich viel bietet der Markt bis jetzt aber auch nicht. SWR

Vertrag mit bisherigem Markt-Organisator aufgelöst

Das Stadtmarketing erarbeitet aktuell ein neues Konzept für den Koblenzer Wochenmarkt. Der Vertrag mit dem vorherigen Organisator wurde aufgelöst, weil es Kritik an der alten Gestaltung gab. Bürger kritisierten, es gebe zu wenig Stände, kaum Auswahl und unattraktive Marktzeiten.

Dauer 0:22 min Standort für Wochenmarkt ist Thema im Stadtrat Standort für Wochenmarkt ist Thema im Stadtrat

Umgestaltung der Südallee ebenfalls Thema im Stadtrat

Der Stadtrat war sich in der Sitzung darüber einig, dass die Südallee in der südlichen Vorstadt saniert und neugestaltet werden muss. Unter anderem soll dort eine Fahrradstraße entstehen. Anwohner kritisierten im Vorfeld, dass für die Neugestaltung viele Bäume gefällt werden müssten. Das wies Baudezernent Bert Flöck (CDU) aber zurück. Er sagte, es werde keinen Kahlschlag geben. Vielmehr werde jeder einzelne Baum geprüft, ob er in den kommenden fünf bis zehn Jahren noch lebensfähig sei. Gefällt Bäume würden durch mehrjährige Bäume ersetzt.

Insgesamt sollen nach Angaben der Stadt etwa 130 klimaresistente Bäume neu gepflanzt werden und die alten ersetzen. Insgesamt werde es so am Ende mehr Bäume geben als jetzt, sagte Oberbürgermeister David Langner dem SWR.

Dauer 0:24 min David Langner zu geplanten Baumfällarbeiten in der Südallee David Langner zur Neugestaltung der Südallee

"Koblenz-Cup" wird eingeführt und Steuer für gefährliche Hunde erhöht

In Koblenz wird es außerdem in Zukunft einen Mehrwegbecher für Kaffee geben. Auch das hat der Koblenzer Rat beschlossen. Damit soll der Plastikmüll in der Stadt reduziert werden. Die Mehrwegbecher können dann gekauft und in teilnehmenden gastronomischen Betrieben aufgefüllt werden. Diese sind durch einen Aufkleber oder ein Plakat mit dem Logo "Bleib deinem Becher treu“ an der Tür oder im Schaufenster erkennbar.

Der Rat hat außerdem zugestimmt, die Hundesteuer für sogenannte gefährliche Hunde wie beispielsweise Pit Bull Terrier zu erhöhen. Halter der betreffenden Hunderassen müssen dann 700 Euro pro Hund im Jahr bezahlen. Damit erhofft sich die Stadt Mehreinnahmen von etwa 20.000 Euro.