Immer wieder gibt es Gerüchte - am Dienstag weiß man möglicherweise mehr: Dann will Landrat Marlon Bröhr sagen, ob er Spitzenkandidat der CDU bei der nächsten Landtagswahl werden will.

Die Möglichkeit eines Duells um die CDU-Spitzenkandidatur für die rheinland-pfälzische Landtagswahl 2021 könnte näherrücken: Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr (CDU) hat mit Blick auf diese Abstimmung zu einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag in Simmern eingeladen. Am Donnerstag teilte er mit: "In den vergangenen Wochen gab es Presseberichte zu meiner möglichen Bewerbung für die CDU-Spitzenkandidatur. Hierzu werde ich Stellung beziehen." Baldauf im Juni nominiert Am 16. November will sich bereits der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf beim Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße zum Spitzenkandidaten küren lassen. Der CDU-Landesvorstand hatte den Pfälzer im Juni 2019 dafür nominiert - früher als zunächst geplant. Der gelernte Zahnarzt Bröhr gilt in der Landeshauptstadt Mainz eher als politischer Außenseiter ohne große Machtbasis in der Landespartei, aber mit dem Talent, gut auf Menschen zugehen zu können. Zugleich hat er sich beispielsweise mit Strafanzeigen gegen Pfarrer mit Kirchenasyl für Asylbewerber konfliktbereit gezeigt. Bröhr ist zurzeit im Urlaub und war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.