Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es nach Ansicht einer Elterninitiative weiter Probleme mit dem Busverkehr. Sie kritisiert, der aktuelle Fahrplan verstoße gegen die Richtlinien des Landes.

Der Schulweg dauere für viele Kinder länger als 60 Minuten, so die Kritik der Elterninitiative. Das verstoße gegen die Landesrichtlinien zur Schülerbeförderung. Deshalb hat die Initiative am Montagnachmittag eine Unterschriftenliste an Landrat Marlon Bröhr (CDU) übergeben.

Eltern fordern kommunales Unternehmen für Busverkehr im Hunsrück

Die Eltern fordern, dass der Kreis möglichst schnell prüfen solle, ob statt mehrerer privater, ein kommunales Unternehmen für den Busverkehr eingesetzt werden könne. Ein Thema, über das der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises bereits diskutiert.

Dauer 0:30 min Landrat Bröhr: Mehr Zeit zur Optimierung des ÖPNV-Systems notwendig Am Nachmittag hat eine Elterninitiative dem Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises eine Unterschriftenliste übergeben. Die Eltern sind unzufrieden mit dem aktuellen Busfahrplan.

Die Kommunalisierung ließe sich wenn überhaupt allerdings erst in ein paar Jahren umsetzen. Das betonte Landrat Bröhr, als er die Liste mit den etwas mehr als 1.000 Unterschriften entgegennahm. Momentan würden die Verträge mit den Busunternehmen gelten, an die sich der Kreis halten müsse. Generell benötige der Kreis mehr Zeit, um das komplette ÖPNV-System im Landkreis zu optimieren, so Bröhr. Das System sei erst am 1. August dieses Jahres gestartet und daher noch "brandneu". Es sei zuvor komplett verändert und erheblich ausgeweitet worden.

Busfahrpläne nicht mit Rheinfähren abgestimmt

Die Elterninitiative fordert außerdem, dass die Busfahrer zumindest auf einem gewissen Niveau Deutsch sprechen und vestehen können sollten. Das sei bei den jetzigen Busfahrern nicht immer der Fall.

Aktuell gebe es außerdem Probleme, weil die Busfahrpläne nicht mit den Rheinfähren abgestimmt seien. Seit Anfang September gilt darüber hinaus in der Verbandsgemeinde Kirchberg ein Notfahrplan, weil zum Beginn des Schuljahres zwei Busunternehmen Insolvenz angemeldet hatten.

Notfahrplan in Verbandsgemeinde Kirchberg

Für zwei Wochen musste der Busverkehr gänzlich eingestellt werden. Eltern hatten ihre Kinder selbst in die Schule bringen müssen. Seit dem zweiten September hat ein neues Busunternehmen die Beförderung der Schüler in der Verbandsgemeinde übernommen. Das funktioniert nach Einschätzung von Landrat Bröhr bislang ohne große Probleme.