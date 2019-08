per Mail teilen

Ein junger Mann ist am Wochenende auf der Flucht vor der Polizei mit teilweise 180 Stundenkilometern von Landkern nach Kaisersesch gerast. Dort konnten ihn die Beamten stoppen. Sie hatten ihn am frühen Sonntagmorgen kontrollieren wollen, weil er bei Landkern in Schlangenlinien unterwegs war. Der Fahrer reagierte aber nicht auf die Anhalteversuche, sondern gab Gas. Nach Polizeiangaben war er betrunken.