Es geht um Aktenvernichtung, falsche Papiere und um mehr als 43.000 Euro. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Ausländerbehörde muss sich deswegen ab Dienstagvormittag vor Gericht verantworten.

Dauer 0:34 min 20190806: Prozessauftakt Korruption im Koblenzer Ausländeramt 20190806: Prozessauftakt Korruption im Koblenzer Ausländeramt

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft Geld von Ausländern dafür gefordert und angenommen haben, dass er Entscheidungen zu ihren Gunsten fällte. Nach Angaben des Landgerichts soll der Angeklagte Ausländern Erleichterungen bei der Einreise versprochen haben. Dabei ging es nicht ausschließlich um Asylverfahren, sondern auch um Einreisen nach Deutschland, um sich hier zum Beispiel medizinisch behandeln zu lassen.

Unregelmäßigkeiten fielen im Koblenzer Ausländeramt bereits 2017 auf

Die Stadt hatte den Mann nach eigenen Angaben schon vor zwei Jahren entlassen. So soll der 40-Jährige in rund 180 Fällen Geld veruntreut haben und so an mehr als 43.000 Euro Bestechungsgeld gekommen sein. Außerdem soll er Akten des Koblenzer Ausländeramtes vernichtet und falsche Aufenthaltspapiere vorbereitet haben. Das Verfahren ist bis Ende Oktober terminiert. Gegen zwei seiner Kollegen und gegen 22 Ausländer, die den Angeklagten bestochen haben sollen, wird noch ermittelt.