Im Norden von Rheinland-Pfalz sorgt ein desaströses Feuerwehrhaus für Schlagzeilen. Der Landesfeuerwehrverband ist wenig überrascht darüber, dass es im Land ein Feuerwehrgebäude ohne Dusche gibt.

Keine Toilette oder Dusche im Feuerwehrhaus - das sei noch bis vor wenigen Jahren nach Einschätzung des Landesfeuerwehrverbandes in Gebäuden der Freiwilligen Feuerwehren kein Einzelfall gewesen. "Das sind Fälle aus der Praxis, die vorgekommen sind in Rheinland-Pfalz und das nicht vor allzu langer Zeit", sagt Frank Hachemer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz. Zuweilen hätten die ehrenamtlichen Brandschützer aber auch in Eigenleistung nachgerüstet.

In Rheinland-Pfalz gibt es sechs Berufsfeuerwehren im Land, den Rest der Arbeit übernehmen Ehrenamtliche. Etwa 51.000 Männer und Frauen sind laut Landesfeuerwehrverband als Freiwillige im Einsatz. Verantwortlich für die Feuerwehren sind die Kommunen, doch die zahlen nicht alles alleine. Sie sind zum Beispiel zuständig für Ausrüstungen. Dafür bekommen sie Spenden und Förderungen vom Land. Muss ein neues Gerätehaus gebaut oder ein neues Fahrzeug gekauft werden, teilen sich Kommune, Landkreis und Land die Kosten.

Selbstfinanzierte Feuerwehr-Ausstattung

"Die Feuerwehr ist ein Problemlöser", sagt Hachemer. Da warte man nicht lange ab. Er wisse auch von Feuerwehrleuten, die marode Brandschutzstiefel oder -Handschuhe aus dem eigenen Geldbeutel ersetzten. Auch verschimmelte Feuerwehrkleidung in Spinden sei ihm schon gemeldet worden. "Es gibt schon noch Fälle, wo das im Argen liegt." Aber an die große Glocke werde das in der Regel nicht gehängt.

Rechnungshof stoppte Neubau-Pläne in St. Goarshausen

Besonders im Argen liegt die Situation in St. Goarshausen im Rhein-Lahn-Kreis. In dem alten Feuerwehrgerätehaus von 1940 herrscht absoluter Platzmangel. Wenn hier zum Einsatz ausgerückt wird, bekommt der Fahrer des Löschzugs nach eigenen Angaben nur schwer seine Tür auf. Der Rest der Brandhelfer steigt erst vor der Garage ein. 39 Männer und Frauen teilen sich eine Umkleide und ein Waschbecken. Duschen, um nach einem Brand Dreck und Geruch abzuwaschen - Fehlanzeige. In einem Brief haben sich die Ehrenamtlichen daher vor kurzem an die Öffentlichkeit gewandt.

Der Landesfeuerwehrverband möchte den Fall in St. Goarshausen nicht bewerten. Hier gibt es nämlich die Besonderheit, dass es schon ein Grundstück für einen Neubau gab, doch der Landesrechnungshof stoppte den Kauf. Der erwartete finanzielle Verlust sei zu hoch, hieß es auf SWR-Nachfrage. Das Innenministerium sagt, dass der Entscheid des Rechnungshofes zu respektieren sei. Die Behörde sei eine wichtige Kontrollinstanz im Land.

Dauer 1:06 min Lewentz: "Man muss das Problem gemeinsam lösen" Die Freiwilligen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz haben oft mit widrigen Bedingungen aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten zu kämpfen. Nun hat sich auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) zu der Problematik geäußert.

Verband: Kein Notstand, aber "Wunden"

Der Landesfeuerwehrverband will an der Aufteilung der kommunalen Selbstverwaltung auch nichts ändern. Es gebe kein Chaos oder einen Notstand, betont Vereinspräsident Hachemer. "Aber es gibt durchaus Wunden, wo man den Finger reinlegen kann." Er würde sich wünschen, wenn es zum Beispiel zu mehr Sammelbeschaffungen kommen und nicht jede Kommune ihr eigenes Feuerwehrauto bestellen würde. Außerdem gingen die meisten Freiwilligen Feuerwehren nicht mit ihren Problemen hausieren. Wenn früher zum Beispiel ein Einsatz mit 20 Personen geleistet worden sei, könne es heute vorkommen, dass ein ähnlicher Einsatz dann nur mit 15 Freiwilligen gemacht würde. Er befürchtet, dass eine schlechte Situation auch auf die Motivation der einzelnen Brandhelfer Auswirkungen habe.

In St. Goarshausen soll es mit allen Beteiligten in der kommenden Woche ein Treffen geben. Mit dabei ist auch ein Vertreter der Aufsichtsbehörde ADD.