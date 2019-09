per Mail teilen

Das Koblenzer Landgericht hat das Berufungsverfahren von vier Friedensaktivisten abgewiesen. Sie waren vor drei Jahren illegal in den Fliegerhorst Büchel in der Eifel vorgedrungen.

Die vier Angeklagten im Alter von 24 bis 67 Jahren hatten zusammen mit fünf weiteren Friedensaktivisten im Spätsommer 2016 die Startbahn auf dem Fliegerhorst Büchel besetzt. Etwa eine Dreiviertelstunde lang hielten sie sich im Hochsicherheitsbereich auf, bevor die Bundeswehr auf sie aufmerksam wurde. Die Aktivisten protestieren nach eigenen Angaben dagegen, dass die Bundesregierung mutmaßlich Atomwaffen in Büchel duldet.

Auch im Juli 2018 waren Aktivisten auf die Landebahn des Fliegerhorsts in Büchel gelangt. Katja Tempel

Anklage wegen Hausfriedensbruchs

Vier Atomwaffengegner waren deshalb bereits im vergangenen Jahr verurteilt worden. Das Amtsgericht Cochem hatte auch die anderen vier Aktivisten unter anderem wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Dagegen legten die Angeklagten Widerspruch ein. Das Landgericht bestätigte nun aber das Urteil des Amtsgerichts. Die Angeklagten haben angekündigt, Revision gegen das Urteil einlegen zu wollen.

Jahrzehntelanger Protest am Fliegerhorst

Seit Jahrzehnten demonstrieren Friedensaktivisten regelmäßig vor dem Fliegerhorst in der Eifel. Sie fordern den Abzug der dort vermuteten amerikanischen Atomwaffen. Ein Verbot von Atomwaffen müsse zudem im Grundgesetz verankert werden, so ihre Forderung. In diesem Jahr bekamen sie prominente Unterstützung von der Theologin Margot Käßmann.

Aachener Friedenspreis für zwei Initiativen

Der "Initiativkreis gegen Atomwaffen in Büchel" und die Kampagne "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt" wurden in diesem Jahr mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Beide Initiativen haben sich dem Kampf gegen Atomwaffen verschrieben. Das Thema Atomwaffen gehöre dringender denn je ganz oben auf die politische Agenda, erklärte der friedenspolitische Verein Aachener Friedenspreis.