Zu niedrig, zu klein, zu alt und schimmelig - die Mängelliste am bisherigen Feuerwehrgerätehaus in St. Goarshausen ist lang. Um eine Lösung ringt die Gemeinde schon länger. Nun gab es in Braubach ein Krisengespräch.

Dauer 2:15 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Feuerwehr muss weiter auf neues Haus warten Die Freiwillige Feuerwehr in St. Goarshausen ist frustriert. Seit Jahren braucht sie ein neues Gerätehaus, weil das alte in desolatem Zustand ist. Video herunterladen (5,6 MB | MP4) Die Beratungen um den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Sankt Goarshausen gehen weiter. Auch ein Treffen am Mittwochvormittag von Vertretern der Verbandsgemeinde Loreley, des Rhein-Lahn-Kreises, der zuständigen Landesbehörde und Feuerwehrleuten verlief ergebnislos. Dauer 0:32 min Gespräche um Feuerwehrgerätehaus ohne Ergebnis Heinz-Peter Mertens, 1. Beigeordneter der Stadt St. Goarshausen Die Freiwillige Feuerwehr bemängelt die ihrer Ansicht nach unhaltbaren Zustände in dem Gerätehaus. Die Verbandsgemeinde hatte bereits ein Grundstück für ein neues Gebäude gefunden – das wurde aber vom Landesrechnungshof als zu teuer beanstanden. Nach dem Treffen sagte der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler, dass die Kreisverwaltung als zuständige Kommunalaufsicht die kritisierten Pläne der Verbandsgemeinde Loreley nun prüfen werde. Das Ziel sei, ein Feuerwehrgerätehaus zu erreichen.