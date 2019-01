Unbekannte haben offenbar die Figur des Jesuskindes in der Kirche St. Maximin in Koblenz-Horchheim entwendet. Der Küster hatte am Dienstag eine leere Krippe vorgefunden.

In den Gottesdiensten an Weihnachten sei die etwa 30 Zentimeter große Krippenfigur noch an Ort und Stelle gewesen. Anschließend muss es nach Angaben des Küsters zu dem Diebstahl gekommen sein. "Wir waren zuerst mal alle ziemlich geschockt und auch ein gutes Stück enttäuscht", sagte er. Einen ähnlichen Vorfall habe es bislang noch nicht gegeben. Die Holzfiguren wurden vor ein paar Jahren von der Gemeinde liebevoll restauriert. SWR Polizei und Küster hatten am Mittwoch die gesamte Kirche durchsucht. Doch der kleine Jesus bleibt verschwunden. Sehr zur Trauer der Pfarrgemeinde. Vorerst soll das Gotteshaus aber tagsüber für Besucher geöffnet bleiben. Der Diakon der katholischen Kirchengemeinde Josef Grandjean sagte, dass die Kirche die Situation erstmal weiter beobachten wolle. Die Kirche in Koblenz-Horchheim soll frei zugänglich bleiben. SWR Die Chancen, dass die Jesusfigur wieder auftaucht, sind nach Angaben der Koblenzer Polizei gering. Sie bittet Zeugen um Hinweise.