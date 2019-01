Der Bauernverband Cochem-Zell begrüßt die Abschaffung der sogenannten Hofabgabe-Klausel. Nach Angaben eines Sprechers erleichtere das für viele Landwirte in der Region den Übergang in die Rente. Bislang hätten Landwirte nur dann einen Rentenanspruch gehabt, wenn sie gleichzeitig auch ihren Hof abgegeben hätten. Damit sollte ursprünglich erreicht werden, dass die Höfe früher an die nächste Generation weitergegeben werden. Inzwischen würden viele Landwirte aber ihren Hof noch bis ins hohe Alter behalten, weil sie Angst hätten, dass ihre Rente nicht reiche. Mit der Abschaffung der Regel müsse sich nun niemand mehr zwischen Rente und Hof entscheiden, so der Sprecher.