Der Westerwälder Krankenhaus-Betreiber Katharina-Kasper-ViaSalus hat Insolvenz angemeldet. Das Gesundheitsministerium in Mainz zeigte sich von dem Schritt überrascht.

Mit der Entscheidung des Amtsgerichts Montabaur kann sich die Gesellschaft auch während des Insolvenzverfahrens selbst verwalten. Die Gesellschaft erklärte, sich während des Insolvenzverfahrens neu strukturieren zu wollen.

Zuvor erklärte ein Sprecher, es drohe die Zahlungsunfähigkeit, deswegen habe sich das Unternehmen für den Insolvenzantrag in Eigenverwaltung entschieden. Das Verfahren biete den geeigneten rechtlichen Rahmen, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bei laufendem Geschäftsbetrieb schnell und wirksam umzusetzen. Auf die Einrichtungen habe das aber keine Auswirkungen, alles gehe so weiter wie bisher, heißt es.

Warum das Unternehmen in Schieflage geraten ist, ist nicht bekannt. In einer am Montag veröffentlichten Stellungname spricht der Betreiber von "wirtschaftlichen Defiziten an einzelnen Standorten", die auch durch die Verzögerung von Bauprojekten hervorgerufen worden seien.

Experte sieht grundsätzliches Problem

Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz sagte dem SWR, viele Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz hätten im Moment finanzielle Probleme. Die Gründe seien verschieden: Viele Häuser müssten Geld in die Bausubstanz investieren, andere hätten mit gestiegenen Personalkosten für Ärzte und Pfleger zu kämpfen.

Gesundheitsministerium von Insolvenz überrascht

Das Gesundheitsministerium wurde nach eigenen Angaben erst am Montagnachmittag über den Insolvenzantrag der ViaSalus GmbH informiert. Die Meldung kam für das Ministerium offenbar völlig überraschend. In einer Stellungnahme von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) heißt es: "Der Träger hat eine solche Entscheidung bisher in keiner Weise angedeutet."

Die Ministerin kündigte an, sich am Freitag in Koblenz über die weiteren Schritte informieren zu wollen. Die Patienten, Bewohner und Mitarbeiter müssten jetzt im Mittelpunkt der Überlegungen stehen, so Bätzing-Lichtenthäler.

Sanierungsplan in Arbeit

Das Amtsgericht in Montabaur stimmte dem Insolvenzantrag der Katharina Kasper ViaSalus GmbH am Dienstag zu. Die Gläubiger hatten ihre Zustimmung offenbar schon davor signalisiert. In Abstimmung mit ihnen und unter Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter plant ViaSalus, bis Ende März einen Sanierungsplan auszuarbeiten.

Löhne der Angestellten vorerst gesichert

Die Katharina Kasper ViaSalus GmbH ist Teil der Dernbacher Gruppe und beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter. Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer seien bis Ende März durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Auch das Krankenhaus und drei Senioreneinrichtungen in Dernbach gehören zu der GmbH, weitere Pflegeeinrichtungen in Koblenz, Andernach, Selters und Mülheim-Kärlich. Insgesamt betreibt das Unternehmen fünf Krankenhäuser und 13 Seniorenzentren in Rheinland-Pfalz, Hessen und NRW.