Immer wieder werden Rentner von Betrügern um ihr Erspartes gebracht. Unter der Leitung des Polizeipräsidiums Koblenz ist Ermittlern ein großer Schlag gegen eine internationale Callcenter-Betrüger-Bande gelungen.

Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums wurden bei der koordinierten Aktion gemeinsam mit der Polizei in Osnabrück 19 Objekte in Nordrhein-Westfalen und zwei Objekte in der Türkei durchsucht. Vier Menschen wurden in NRW festgenommen.

Die türkischen Ermittler haben am Mittwoch 24 Verdächtige vorläufig festgenommen, darunter auch die mutmaßlichen Drahtzieher der Betrügerbande. Die Call-Center befinden sich zwar in der Türkei, die Opfer suchten sich die Betrüger aber vorwiegend in Deutschland.

Immer wiederkehrende Masche

Die Betrüger haben sich demnach als Polizisten ausgegeben und vor allem ältere Menschen dazu gebracht, ihnen Bargeld auszuzahlen. Insgesamt geht es um rund 100 Fälle in ganz Deutschland. Allein bei den 17 Fällen aus der Region rund um Koblenz ist ein Schaden von 1,4 Millionen Euro entstanden.

Fall in Nentershausen brachte Ermittler auf die Spur

Auf die Spur der Bande kamen die Ermittler nach Angaben der Sprecherin durch einen Fall in Nentershausen im Westerwald vor zwei Jahren. Auch hier hatten sich die Täter als Polizisten ausgegeben. Ihr Opfer – eine 80-jährige Frau – hatte allerdings die Polizei eingeschaltet. Bei der fingierten Geld-Übergabe wurden damals zwei Männer festgenommen und inzwischen auch verurteilt.

Insgesamt soll die Bande nach Polizeiangaben aus etwa 70 Menschen bestehen. Davon wurden bisher 45 Tatverdächtige in Deutschland ermittelt. 20 von ihnen waren bereits im Vorfeld im Zuge der Ermittlungen 2019 verhaftet. Unter ihnen sind sechs Verdächtige aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz. Die meisten von den 20 sind bereits entweder in Untersuchungshaft oder schon verurteilt.