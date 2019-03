per Mail teilen

Fast ein Jahr nachdem ein Obdachloser auf dem Koblenzer Hauptfriedhof enthauptet wurde, stellt die Polizei den Fall am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" vor. Sie hofft, dass sich neue Zeugen melden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den obdachlosen Gerd Michael Straten am Tag der Tat, dem 23. März 2018, noch nach 18:30 Uhr gesehen haben. Zu diesem Zeitpunkt verließ Straten ein Café am Hauptbahnhof und wurde danach nicht mehr lebend gesehen. Seine enthauptete Leiche wurde auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Auch fast ein Jahr danach gebe es keine brauchbaren Hinweise, so eine Polizeisprecherin.

Polizei will Pendler oder Touristen erreichen

Zwar gehe man davon aus, dass die meisten Koblenzer von dem Fall gehört hätten. Man wolle mit der Ausstrahlung aber vor allem auch Pendler oder Touristen erreichen, die nicht so oft nach Koblenz kommen und deswegen nichts davon mitbekommen hätten. Weil der Obdachlose auch viel in anderen Bundesländern unterwegs war, hofft die Polizei, dass ihn jemand bei in der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" wiedererkennt.

Schild erinnert an den getöteten Obdachlosen Gerd Michael Straten SWR

Straten sei, so die Polizei, oft überregional unterwegs gewesen, habe beispielsweise als Aushilfe bei einem Dekorateur im Großraum Koblenz, in Nordrhein-Westfalen und Hessen gearbeitet. Bei dieser Tätigkeit habe er vermutlich einige Personen kennengelernt.