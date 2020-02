Auf dem Mittelrheinischen Weinbautag in Koblenz wollen Winzer am Samstag über aktuelle Herausforderungen diskutieren. Wichtige Themen sind das neue Weingesetz und seine Folgen für die Winzer, der Klimawandel und Wildschweinschäden im Weinberg. Im vergangenen Herbst haben Wildschweine auch in Weinlagen am Mittelrhein Schäden angerichtet. Beim Weinbautag sollen die Winzer erfahren, wie sie darauf reagieren können. Es gehe auch um eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Jägern, sagte Verbandsgeschäftsführer Knebel dem SWR. Der Klimawandel stelle für die Winzer eine besondere Herausforderung dar. In milden Wintern wie diesem treiben die Reben sehr früh aus und die Winzer haben Angst, dass sie durch späte Fröste erfrieren. Sommerhitze und Trockenheit wiederum setzen dem Riesling stark zu. Hier bräuchten die Winzer neue Methoden und Anpassungsstrategien, um die Haupt-Rebsorte am Mittelrhein zu erhalten. Zum Weinbautag werden etwa 80 Mitglieder des Weinbauverbandes Mittelrhein erwartet.