per Mail teilen

Im August waren im nördlichen Rheinland-Pfalz nach Angaben der Arbeitsagenturen etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Juli. In den Kreisen Westerwald und Rhein-Lahn waren es gut 4.880 Menschen. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Bezirk der Arbeitsagentur Montabaur bei 2,7 Prozent. Dagegen gibt es mehr freie Stellen. Knapp 80 mehr als noch im Juli, teilt die Agentur mit. Ähnlich sieht es auch in den Kreisen Altenkirchen und Neuwied aus. Von dieser saisonüblichen Entwicklung profitierten vor allem die jungen Menschen, sagte der Leiter der Agentur für Arbeit Neuwied. Nach ihrer Ausbildung hätten sie nun eine Anschlussbeschäftigung gefunden oder mit dem Studium begonnen. Im Kreis Cochem-Zell rechnet die Agentur für Arbeit damit, dass die niedrige Arbeitslosenquote noch bis Ende des Jahres anhält. Sie steige erst wenn nach Weihnachten die Winterpause beginne, so die Agentur.