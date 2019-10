In Koblenz fordert jetzt auch die FDP den Beschluss des Stadtrats zum Klimanotstand auszusetzen - und schließt sich damit den Forderungen der Freien Wähler und der AfD an. Die 33 Klimaschutzmaßnahmen, die der Rat in seiner Sitzung vergangene Woche beschlossen hatte, müssten weiter beraten werden,heißt es von der FDP-Ratsfraktion. Klimaschutz dürfe nicht dazu führen, dass künftig in Koblenz weniger Wohnungen und Häuser gebaut werden, weil kein Bauland zur Verfügung gestellt werde.