Koblenzer Eltern beklagen zuviel Unterrichtsausfall. Der Regionalelternbeirat veröffentlichte eine Studie, nach der in Rheinland-Pfalz pro Schuljahr rund neun Prozent des Unterrichts ausfallen, unter anderem wegen Krankheit und Fortbildungen von Lehrern oder Klassenfahrten. Im Land - so der Regionalelternbeirat - fehlten 3.000 Vollzeit-Lehrkräfte. Bildungsministerin Hubig sagte, die Studie sei nur in Teilen nachvollziehbar. Auch mehr Personal werde nichts daran ändern, dass Lehrkräfte schwanger werden oder erkranken. Das Land habe bereits ein Vertretungskonzept, wie beispielsweise den Vertretungslehrerpool, die bei Bedarf einspringen. Die CDU Landtagsfraktion wirft Hubig dagegen vor, den Unterrichtsausfall weg reden zu wollen. In der kommenden Woche hat die CDU das Thema Unterrichtsausfall auf die Tagesordnung der Landtagssitzung gesetzt.