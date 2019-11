In Koblenz und anderen Standorten des Onlinehändlers Amazon wird seit der Nacht gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen.

Der Streik soll vom heutigen Aktionstag "Black Friday" bis einschließlich Montag andauern, dem sogenannten "Cyber Monday", einem weiteren Rabattaktionstag. Verdi und Amazon streiten seit Jahren über einen Tarifvertrag für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem, dass die Mitarbeiter nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden. Der Konzern lehnt das ab.

Streiks "planmäßig angefangen"

An allen deutschen Amazon-Standorten streiken Beschäftigte. Die mehrtägigen Streiks hätten in der Nacht planmäßig angefangen, erklärte Verdi. Gute Arbeit sei nicht zu Schleuderpreisen zu haben. Betroffen ist neben dem Logistikzentrum in Kobern-Gondorf an der A61 zum Beispiel auch der Standort Graben in Bayern. Die Gewerkschaft kämpft seit Jahren dafür, dass Amazon-Beschäftigte einen Tarifvertrag bekommen.

Bestellungen pünktlich

An ähnlichen Aktionen haben sich in der Vergangenheit einige hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. Bei Amazon Deutschland arbeiten momentan schätzungsweise rund 20.000 Menschen. Der Onlinehändler hat schon im Vorfeld erklärt, die Streiks würden sich nicht auf die pünktliche Lieferung von Bestellungen auswirken.

Amazon wehrt sich gegen Vorwürfe

Amazon bezeichnet sich selbst als fairen Arbeitgeber und wehrt sich gegen den Vorwurf, Arbeiter in den Logistikzentren würden unfair behandelt. Man liege auch ohne Tarifvertrag am oberen Ende der branchenüblichen Lohnspanne.