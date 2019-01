per Mail teilen

Der Koblenzer Stadtrat hat am Freitagabend eine neue Bäderverordnung verabschiedet. Demnach werden in Koblenzer Schwimmbädern erstmals Burkinis verboten. CDU und Freie Wähler brachten in der Sitzung den entsprechenden Antrag ein. Zur Begründung sagte ein Sprecher der Freien Wähler, bei einem Burkini könne man nicht sehen, ob die Trägerin offene Wunden oder ansteckenden Hautausschlag habe. Mit solchen Wunden darf man allerdings nicht ins Wasser. Badeanzüge, lange Badeshorts und sogar Neoprenanzüge bleiben dagegen weiter ausdrücklich erlaubt. Der Antrag wurde lange diskutiert und schließlich mit einer knappen Mehrheit mit Stimmen von CDU, Freien Wählern und AfD beschlossen.