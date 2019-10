In Rheinland-Pfalz sind mehr als 1.000 Betriebe mit möglicherweise keimbelasteten Produkten des hessischen Wurstherstellers Wilke beliefert worden. Ein Sprecher des Landesuntersuchungsamts in Koblenz sagte SWR4, man könne nicht ausschließen, dass immer noch betroffene Produkte in Umlauf sind. An vielen Stellen seien Wilke-Produkte inzwischen aus dem Verkauf genommen worden. Es handele sich um eine umfangreiche Rückrufaktion zum Beispiel bei Einzelhändlern oder Caterer-Unternehmen. Die hessischen Behörden haben eine lange Liste mit Wilke-Produkten veröffentlicht, die möglicherweise mit Listerien belastet sind: Überwiegend Wurst- und Fleischprodukte: Von der Salami bis zu Leberknödeln. Vereinzelt stehen aber auch vegetarische oder vegane Produkte wie Aufstrich auf der Liste, sowie Gemüse und Fisch-Produkte. Verbraucher können verpackte Wilke-Produkte an einem Identitätskennzeichen auf der Verpackung erkennen. Listerien-Keime können für Menschen mit schwachem Immunsystem lebensgefährlich sein. Zwei Todesfälle in Südhessen könnten mit Wilke-Fleisch in Zusammenhang stehen.