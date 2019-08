per Mail teilen

Die Polizei in Koblenz hat nach eigenen Angaben gegen sechs Autofahrer Anzeige erstattet, weil sie Anfang der Woche mit ihrem Handy Videos und Fotos von einem Unfall auf der B9 am Koblenzer Saarkreisel gemacht haben. Sie hatten durch ihre Sensationsgier die Arbeit der Einsatzkräfte behindert. Außerdem entstand ein Rückstau auf der B9. Wie die Polizei mitteilt, erwartet sie nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.