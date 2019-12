per Mail teilen

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ist bei ihrer Überwachung von Flüssen auf neue Schadstoffe gestoßen. Im Rhein sei beispielsweise eine Substanz aufgefallen, die unter anderem zur Herstellung von Vitamin A eingesetzt werde, die menschliche und tierische Zellen und womöglich auch Gene schädigen könne. Der Abteilungsleiter und Chemieprofessor der Bundesanstalt sagte , dass von dieser Substanz (namens Methoxymethyltriphenylphosphonium) pro Jahr mehr als fünf Tonnen an Koblenz in Richtung Nordrhein-Westfalen vorbeigeschwommen seien. Zudem seien hohe Gehalte in Schwebstoffen und Sedimenten gefunden worden.