Die Stadt Koblenz rechnet damit, dass der Neubau der Pfaffendorfer Brücke im Sommer 2021 beginnen wird. Baudezernent Flöck sagte dem SWR, man warte noch auf eine Baugenehmigung des Landesbetriebs Mobilität. Diese solle in den kommenden Wochen vorliegen. Danach werde die Stadt das Bauprojekt europaweit ausschreiben und die Aufträge noch in diesem Jahr vergeben, so Flöck. Geplant ist, dass zuerst eine neue Brücke über den Rhein in Koblenz gebaut wird, bevor die alte abgerissen wird. Der Neubau soll letzten Schätzungen zufolge rund 90 Millionen Euro kosten und mindestens drei Jahre dauern.