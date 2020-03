Immer mehr Unternehmen im Norden von Rheinland-Pfalz stellen sich wegen des Coronavirus auf Kurzarbeit ein. Nach Angaben der Arbeitsagenturen in Koblenz und Montabaur haben sich in den vergangenen Tagen deutlich mehr Firmen als sonst nach einem Kurzarbeitergeld erkundigt. Demnach kommen die Anfragen von Messebauern, Eventagenturen, Reisebüros und aus der Gastronomie. Aber auch große Betrieb, die zum Beispiel Teile für die Produktion aus China beziehen oder ihre Waren nach Asien exportieren, hätten sich bereits informiert, wie sie das Geld in Anspruch nehmen könnten. Bisher aber hat nach Angaben der Arbeitsagentur Mayen-Koblenz noch kein Betrieb wegen der Corona-Epidemie auf Kurzarbeit umgestellt. Allerdings rechnen die Arbeitsämter damit, dass die Anfragen weiter steigen werden. Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns.