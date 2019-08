per Mail teilen

Lotto Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Der Jahresüberschuss sank von fast 1,2 Millionen auf gut 340.000 Euro. Insgesamt 181 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr an Lotto-Gewinner in Rheinland-Pfalz ausgezahlt. Der größte Gewinn von 7,3 Millionen Euro ging in den Raum Ahrweiler, sagt Jürgen Häfner, Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz.

Zu den Gewinnern gehörten aber auch viele gemeinnützige Organisationen im Land. Die Erträge verschiedener Lotterien fließen zum Teil in Einrichtungen wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, den Landesmusikrat Rheinland-Pfalz oder den Landessportbund. Am beliebtesten sei nach wie vor das Spiel 6 aus 49, das zugleich auch der größte Umsatzbringer sei.