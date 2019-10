Das Löhr-Center in Koblenz feiert ab Donnerstag 35-jähriges Jubiläum. Es wurde 1984 eröffnet und ist bis heute das größte innerstädtische Einkaufszentrum in Rheinland-Pfalz. Von 2014 an wurde das Gebäude innen für rund 35 Millionen Euro modernisiert. Der Center-Manager sagte dem SWR, in den kommenden Jahren werde das Parksystem noch erneuert und die Einfahrten in das Parkhaus verbreitert. Danach sei der Umbau vollständig abgeschlossen. Nach Informationen des Hamburger Betreibers ECE kommen täglich etwa 27.000 Besucher in das Koblenzer Einkauftszentrum, etwa 1.000 Menschen sind dort beschäftigt. Zum Jubiläum plant das Löhr-Center verschiedene Aktionen mit Bühnenprogramm, Maskottchen-Parade und Verlosungen.