Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten kritisiert, dass Frauen in der Region Mittelrhein im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Das betont die Gewerkschaft mit Blick auf den Weltfrauentag am Sonntag.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG bezieht sich dabei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Danach verdienen Männer bei einer Vollzeit-Stelle in Koblenz im Schnitt rund 3.700 Euro im Monat – Frauen dagegen nur rund 3150 Euro. Das sind mehr als 500 Euro weniger. Ein Grund dafür ist laut der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen, dass Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen arbeiten als Männer. Nach Einschätzung der Gewerkschaft NGG betrifft das etwa Tätigkeiten im Service von Gaststätten oder im Verkauf von Bäckereien. Diese Berufe werden besonders oft von Frauen ausgeübt und sind vergleichsweise niedrig bezahlt.