Der Koblenzer Stadtrat kommt zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem noch einmal die viel diskutierte städtische Bäderordnung.

Nach einer bundesweiten Diskussion um das so genannte "Burkini-Verbot" soll nun eine neutrale Bäderordnung beschlossen werden, die das Schwimmen im Burkini möglich macht. Damit reagiert die Stadt auf die Entscheidung des Koblenzer Oberverwaltungsgerichts, das das Burkini-Verbot im Juni gekippt hatte.

Ratssitzungen künftig live im Internet?

Darüber hinaus will der Stadtrat über die Möglichkeit der Liveübertragung seiner Sitzungen im Internet diskutieren. Im entsprechenden Antrag, den mehrere Fraktionen zusammen eingebracht haben, wird die Stadtverwaltung aufgefordert, bis Ende des Jahres sämtliche Informationen etwa über die notwendige Technik zusammenzutragen. Vorbild sei die Stadt Trier, die seit längerem schon ihre Ratssitzungen bei youtube live sendet. Vor allem berufstätige Bürger könnten davon profitieren, heißt es in dem Antrag.

Wohnviertel in Koblenz-Stolzenfels

Auch über den Bebauungsplan für ein neues Wohnviertel an der Koblenzer Brauerei bei Koblenz-Stolzenfels soll abgestimmt werden. Damit könnte der Stadtrat den Weg frei machen für konkretere Planungen an der Königsbach.

Demonstrationen im Vorfeld

Im Vorfeld der ersten Stadtratssitzung wurden gleich zwei Demonstrationen in der Koblenzer Innenstadt angekündigt. Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnt gegen 13:45 Uhr am Löhrrondell eine Demo der Initiative "Seenotrettung Koblenz". Die Organisation spricht sich für das Recht auf Flucht aus und wendet sich gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern.

"Fridays for Future" für Klimanotstand

Eine halbe Stunde danach beginnt ebenfalls am Löhrrondell eine Klimaschutz-Demo, zu der die Organisatoren der Schülerbewegung "Fridays for Future" aufgerufen haben. In der heutigen Stadtratssitzung soll nämlich auch über einen Antrag von Grünen, SPD und Linken diskutiert werden, der den Klimanotstand fordert.

Beide Demos enden auf dem Jesuitenplatz mit einer Abschlusskundgebung. Die Stadt erwartet insgesamt etwa 250 Teilnehmer. Während der Dauer der Demonstrationen könne es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen.