In Koblenz legen heute etwa 100 Auszubildende aus dem KfZ-Gewerbe ihre theoretische Gesellenprüfung ab – und zwar digital am Computer. Der Geschäftsführer der KfZ Innung Mittelrhein, Ulf Hoffmann, sagte SWR4, das sei bundesweit einmalig. Nach Hoffmanns Angaben muss jeder der 100 Azubi, die heute Morgen ihre Gesellenprüfung zum KfZ Mechatroniker ablegen, die Prüfungsfragen an einem Laptop beantworten. Dazu gehört etwa die Fehlersuche anhand von Bildern oder Test, bei denen man die richtige Antwort ankreuzen muss – zu Themen wie Mechanik, Bremsen oder Beleuchtung. Alle Unterlagen wurden dafür digitalisiert. Dieses Prüfungskonzept sei ein bundesweites Pilotprojekt, heißt es von der Kreishandwerkerschaft. Ein großer Vorteil sei, dass direkt nach der Prüfung die Ergebnisse vorlägen. Das Konzept könne zu einem Vorreiter auch in anderen Bereichen des Handwerkswerks werden.