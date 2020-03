Zum Weltfrauentag am 8. März gibt es am Sonntag in der Region mehrere Veranstaltungen. In Koblenz haben Frauen eine Demonstration angemeldet. Wie die Stadt mitteilt, wollen die Frauen sich gegen 14 Uhr 30 vor dem Bahnhof versammeln und dann durch die Stadt ziehen. Vor dem Schloss und auf dem Münzplatz sind Kundgebungen geplant. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz planen ab 15 Uhr im Historischen Rathaussaal eine Veranstaltung über die Rechte der Frauen. Dabei geht es unter anderem um die immer noch schlechtere Bezahlung von Frauen im Beruf. Das Cinexx Kino in Hachenburg zeigt um 11 Uhr im Rahmen der Solidaritätsfilmtour „Frauen für Gerechtigkeit“ einen Film zum Thema „Gewalt gegen Frauen“.