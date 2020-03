per Mail teilen

Die Debeka Versicherungsgruppe ist mit einem satten Plus bei ihren Einnahmen ins Jahr 2020 gestartet. Im Bereich der privaten Krankenversicherungen fällt die Bilanz besonders gut aus.

Die Debeka Versicherungsgruppe hat ihre Einnahmen nach eigenen Angaben weiter gesteigert: "Die Gesamteinnahmen zusammen mit der Bausparkasse haben sich 2019 auf 13,5 Milliarden Euro belaufen", sagte ein Unternehmenssprecher am Stammsitz in Koblenz. Das sei trotz des schwierigen Umfelds mit Negativzinsen ein Rekord. 2018 hätten die Gesamteinnahmen 13,1 Milliarden Euro betragen.

Im vergangenen Jahr erzielte die Debeka-Versicherung nach eigenen Angaben ein Wachstum von 3,4 Prozent. Der Marktanteil liege bei mehr als fünf Prozent. Das Koblenzer Unternehmen ist damit die fünftgrößte Versicherungsgruppe in Deutschland.

Mehr Versicherte und konstante Mitarbeiterzahl

Die Anzahl der Versicherten sei ebenfalls gewachsen, teilte die Debeka mit. Der Konzern konnte demnach 42.000 neue Kunden gewinnen. Den Angaben zufolge sind mehr als 7,2 Millionen Menschen mit rund 21 Millionen Verträgen bei der Debeka versichert.

Die Zahl der Mitarbeiter belief sich laut Sprecher Ende 2019 auf 16.336. Das waren 142 mehr als im Vorjahr. In Koblenz beschäftigt die Debeka etwa 4.000 Mitarbeiter. Damit ist die Versicherungsgruppe einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.

Rekordzahlen im Bereich der privater Krankenversicherung

Einen Rekordzuwachs konnte des Unternehmen nach eigenen Angaben bei den privaten Krankenversicherungen verzeichnen. Die Zahl der Versicherten wuchs in diesem Bereich um mehr als 41.000 auf 2,4 Millionen. Damit ist die Debeka Marktführer in dieser Sparte - mehr als jeder vierte Privatversicherte ist bei dem Koblenzer Unternehmen versichert.

Auch bei den Lebensversicherungen konnte der Konzern eigenen Angaben zufolge mehr Beiträge einnehmen als im Jahr davor.

Jahrespressekonferenz wegen Corona abgesagt

Die Jahresbilanz veröffentlichte das Koblenzer Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die sonst übliche Jahrespressekonferenz am Hauptsitz in Koblenz hat das Unternehmen wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus abgesagt.