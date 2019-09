Das Landgericht Koblenz hat am Donnerstag in einem Berufungsverfahren die Urteile gegen vier Atomwaffen-Gegner bestätigt. Wegen Hausfriedensbruchs müssen die zwei Männer und zwei Frauen jeweils 30 Tagessätze zahlen. Die Friedensaktivisten hatten 2016 an einer spektakulären Protestaktion auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel teilgenommen. Dabei war es ihnen gelungen, auf das streng bewachte Militärgelände vorzudringen und vorübergehend die Start- und Landebahn zu blockieren. Auf dem Stützpunkt Büchel befinden sich vermutlich noch immer 20 amerikanische Atombomben.