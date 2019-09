Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Koblenzer Software-Hersteller Compugroup Medical SE steigt am 23. September in den Aktienindex MDax für mittelgroße Unternehmen auf. Dies "stärkt unsere Marktbedeutung als Digitalisierer in der Gesundheitsbranche", teilte Gründer und Vorstandschef Frank Gotthardt am Donnerstag mit. Zugleich bleibe das Unternehmen im TecDAX, einem Aktienindex für Technologiewerte. Compugroup erzielte 2018 einen Umsatz von 717 Millionen Euro und einen Konzernjahresüberschuss von 92,6 Millionen Euro. Das Unternehmen hat nach eigener Aussage mehr als eine Million Kunden, Standorte in 19 Ländern und rund 5.000 Beschäftigte.