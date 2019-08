Mehr als 170.000 Menschen haben sich am Wochenende zwischen Spay und Koblenz die Feuerwerke bei „Rhein in Flammen angesehen. Das teilte der Veranstalter Rheinland-Pfalz Tourismus mit. Nach Angaben der Polizei blieb es beim Feuerwerk am Samstagabend und auch bei dem dreitägigen Sommerfest in Koblenz meist friedlich. Auch die Feuerwehren zwischen Spay und Koblenz sind zufrieden. Polizei und Feuerwehren berichten übereinstimmend, dass sie nicht zu größeren Einsätzen ausrücken mussten.