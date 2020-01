10.000-Euro-Bratsche in Bad Hönningen aufgetaucht

Eine hochwertige Bratsche, die eine Jugendliche in einem Regionalzug von Koblenz nach Neuwied-Engers vergessen hatte, ist wieder da. Die Bratsche konnte in einer Wohnung in Bad Hönningen (Kreis Neuwied) sichergestellt werden.

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilte, brachte ein Hinweis die Ermittler am Montagabend auf die Spur des verschwundenen Instruments. Demnach hatte die Lebensgefährtin eines Mannes aus Bad Hönningen die Polizei informiert, weil ihr die Bratsche in der Wohnung aufgefallen war und sie sie für wertvoll hielt. Der Mann habe sie vor ein paar Tagen "mitgebracht", sagte seine Lebensgefährtin der Polizei. Hinweis auf Eigentümerin im Bratschen-Koffer Daraufhin hätten die Polizeibeamten die Bratsche sichergestellt. Im Instrumenten-Koffer fanden sie daraufhin einen Hinweis auf die Eigentümerin. Somit war klar, dass es sich um die Bratsche der Jugendlichen handelte. Die Bundespolizei hat daraufhin gegen den Mann Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung eingeleitet. Eltern überglücklich über Fund der Bratsche Die Eltern der bei Heilbronn lebenden Eigentümerin wurden verständigt und zeigten sich überglücklich, dass die Bratsche wieder da sei. Der Wert des Instruments übersteigt nach Angaben der Eigentümerin 10.000 Euro. Die Jugendliche spielt laut Polizei unter anderem im Bundesjugendorchester und hatte ihr Instrument am Freitagnachmittag in einem Regionalzug von Koblenz nach Neuwied-Engers liegengelassen.