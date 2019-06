Auf der Mosel bei Klotten ist am Samstagmorgen ein Hotelschiff auf Grund gelaufen. Die 152 Passagiere an Bord kamen mit dem Schrecken davon. Das Schiff dagegen wurde schwer beschädigt.

Dauer 0:30 min Hotelschiff auf Grund gelaufen Auf der Mosel bei Klotten ist am Samstagmorgen ein Hotelschiff auf Grund gelaufen und schwer beschädigt worden.

Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, liegt das Hotelschiff derzeit in Cochem vor Anker. Der vordere Teil des Schiffes weise einen etwa 40 Zentimeter langen Riss auf, durch den noch immer Wasser in den Rumpf eindringe. Die Feuerwehr sei dabei, das Wasser herauszupumpen.

Riss soll zugeschweißt werden

Zudem versuche man parallel, das Leck mit einer speziellen Schweißtechnik zu schließen. Es gehe darum, das Schiff soweit wieder flott zu machen, dass es zu einer Werft abgeschleppt werden könne.

Fahrgäste in Hotel untergebracht

Die 152 Fahrgäste an Bord, die in Richtung Koblenz unterwegs waren, wurden zwischenzeitlich in einem Hotel in Cochem untergebracht. Sie werden voraussichtlich am Nachmittag mit Bussen weiterreisen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Unfallursache noch unklar

Ob ein technischer Defekt die Unfallursache war oder ob das Schiff durch ein Ausweichmanöver auf Grund gelaufen ist, steht noch nicht fest. Zunächst hatte die Polizei von 350 betroffenen Passagieren gesprochen, diese Angabe aber später korrigiert.